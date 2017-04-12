Андрей «Andi» Прохоров: Обыграть датчан в полуфинале было выполнимой задачей, несмотря на все нюансы

Тренер состава Natus Vincere по CS:GO Андрей «Andi» Прохоров в блоге на сайте организации поделился впечатлениями от турнира SL i-League StarSeries Season 3, а также поведал о планах на будущее.



«Мне кажется, результат — закономерный. Это не означает, что я удовлетворён, но как для промежуточного этапа и моего первого опыта — достойно. Всё же остался неприятный осадок, поскольку считаю, что обыграть датчан в полуфинале было выполнимой задачей, несмотря на все нюансы. Одно дело, если бы не могли, были явно слабее и проиграли, а совсем другое — когда не в полной мере сыграли в свою игру и ошибались там, где этого не предполагала ситуация. Тем не менее я получил от этого турнира возможность с оптимизмом смотреть в будущее: у нас не шла игра в полуфинале, как на overpass, так и nuke, но когда при счёте 5:13 на второй карте (соперника) мои игроки говорят «не всё потеряно, парни, давайте попытаемся поверить и вернуться в игру», для меня это самое дорогое, чего только можно желать, это характер и воля к победе.



Следующий оффлайн-турнир — Dreamhack Tours (6–8 мая). Продолжим также выступление в отборочной стадии ESL Pro League Dallas, куда попасть для нас — приоритетная задача ближайшего будущего. В последующие месяцы будет проведена следующая работа: закрепление тех основ, которые наработали за прошедший месяц; расширение маппула и целенаправленная работа над картами, которые считаются у нас слабыми».



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