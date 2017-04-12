«Зенит» начал раздачу пригласительных на первый матч на новом стадионе

Первым пригласительные билеты на матч получат держатели сезонных абонементов на матчи «Зенита».

Владельцы абонементов на новом стадионе получат места наиболее приближенные к тем, которые они занимали на «Петровском».

Напомним, ближайшие три домашних матча «Зенит» проведет на новом стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове.

Первый матч пройдет 22-го апреля в 14:00 против «Урала», «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.