«Зенит» начал раздачу пригласительных на первый матч на новом стадионе
Первым пригласительные билеты на матч получат держатели сезонных абонементов на матчи «Зенита».
Владельцы абонементов на новом стадионе получат места наиболее приближенные к тем, которые они занимали на «Петровском».
Напомним, ближайшие три домашних матча «Зенит» проведет на новом стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове.
Первый матч пройдет 22-го апреля в 14:00 против «Урала», «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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