Букмекеры не сомневаются, что «Динамо» сегодня вернется в РФПЛ

читайте также

Проигрыш «Спартаку» и – чемодан, вокзал, Бухарест? 5 главных скандалов недели «Советский спорт» собирает пятерку главных скандалов последней недели.

Владимир Колокольцев: Существуют проблемы прозрачности ведения дел «Динамо» Председатель попечительского совета «Динамо» министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заострил внимание на необходимости прозрачного ведения дел спортивного общества.

Председатель «Динамо»: Панченко хотели многие, а купили в итоге мы! Председатель спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о трансферной политике футбольного клуба.

Председатель: «Динамо» не требуется дополнительное финансирование после выхода в РФПЛ Председатель спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о финансовой стороне футбольного клуба после возвращения в премьер-лигу.

ФНЛ. 31-й тур. «Енисей» принимает «Сибирь», «Спартак-Нальчик» – «Спартак-2» и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 31-го тура Футбольной национальной лиги.

Андрей Перегудов: Матч открытия стадиона «Динамо» может пройти после ЧМ-2018 Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил, что матч открытия стадиона «Динамо», скорее всего, состоится после завершения чемпионата мира-2018.

Фанатская драка, питерская трава и возвращение «Динамо». Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.

Как возвращались чемпионы: «Динамо» снова здесь Через несколько часов московское «Динамо» может досрочно оформить возвращение в РФПЛ, спустя всего год после вылета.

Суд отказался признать «Кубань» банкротом Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел вопрос о принятии заявления о признании «Кубани» банкротом.

День в истории: Георгию Ярцеву – 69! Сегодня празднует свое 69-летие Георгий Александрович Ярцев — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер России.

Александр Макаров: Удивился интересу «Зенита», но хочу играть в ЦСКА Полузащитник «Тосно» Александр Макаров в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал возможный переход в «Зенит» и возвращение в ЦСКА.

Александр Макаров: Игры в ФНЛ жестче и интереснее, чем матчи молодежных сборных Полузащитник «Тосно» Александр Макаров, арендованный у ЦСКА, поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» (4:1) и сравнил уровень первенства ФНЛ с играми молодежных сборных.

Поле-лысина, ссора Луческу с Шатовым и другое главное для Петербурга за неделю Неделю проблем и разочарований спасла только победа СКА.

Антон Шунин: «Динамо» не место в ФНЛ, хотим уверенно завершить сезон Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях команды на концовку сезона.

«Спартак» брал золото, а их и рядом не было». Парфенов победил и уколол «Зенит» В Великом Новгороде хозяева забили четыре гола, Радимов не мог разобраться, откуда «Тосно», а Парфенов поставил «Зенит» на место.

Впервые в сезоне Панченко сделал хет-трик! Обзор 30-го тура ФНЛ «Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура второй по силе футбольной лиги России.

Дмитрий Парфенов: Когда «Спартак» боролся за чемпионство в мое время, «Зенита» рядом не было Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 30-го тура ФНЛ против «Зенита-2» (4:1).

Владислав Радимов: Уровень «Тосно» в РФПЛ – вторая восьмерка Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 30-го тура ФНЛ против «Тосно» (1:4).

ФНЛ. 30-й тур. «СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо», «Тосно» победил «Зенит-2» и другие матчи Результаты матчей 30-го тура первенства ФНЛ.