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Букмекеры не сомневаются, что «Динамо» сегодня вернется в РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на матч 31-го тура первенства ФНЛ между «Динамо» и «Химками», которая начнется в 19:30 мск.

Победа столичного клуба оценивается коэффициентом 1,37, тогда как виктория подмосковной команды идет за 8,46.

За ничью букмекеры предлагают 4,53.

Напомним, победа в этой встрече обеспечит бело-голубым возвращение в российскую премьер-лигу.

Впрочем, «Динамо» может сегодня войти в класс сильнейших, сыграв вничью и даже уступив. Это будет зависеть от исходов матчей «Сокол» - «Факел» и «Балтика» - «СКА-Энергия».

Матч

Динамо - Химки

Место и дата

12 апреля 19:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция

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