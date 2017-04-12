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Генпрокуратура ФРГ квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт

Источник:  The LocalКомментарии

Генпрокуратура ФРГ подтвердила, что взрывы возле автобуса дортмундской «Боруссии» были террористическим актом.

Об этом заявила представитель Федеральной прокуратуры Фрауке Келер, чьи слова приводит The Local.

В квартирах обоих подозреваемых уже были проведены обыски. Келер также рассказала о том, что атака имеет террористическую основу и в ней наиболее вероятен исламистский след. 

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» был перенесен с 11 на 12 апреля из-за серии взрывов в Дортмунде.

Защитник «Боруссии» Марк Бартра получил осколочное ранение руки, минувшей ночью ему была сделана операция.

Матч

Боруссия - Монако

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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