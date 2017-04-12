Генпрокуратура ФРГ квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт
Генпрокуратура ФРГ подтвердила, что взрывы возле автобуса дортмундской «Боруссии» были террористическим актом.
Об этом заявила представитель Федеральной прокуратуры Фрауке Келер, чьи слова приводит The Local.
В квартирах обоих подозреваемых уже были проведены обыски. Келер также рассказала о том, что атака имеет террористическую основу и в ней наиболее вероятен исламистский след.
Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» был перенесен с 11 на 12 апреля из-за серии взрывов в Дортмунде.
Защитник «Боруссии» Марк Бартра получил осколочное ранение руки, минувшей ночью ему была сделана операция.
Матч
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция
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