Генпрокуратура ФРГ квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт

Генпрокуратура ФРГ подтвердила, что взрывы возле автобуса дортмундской «Боруссии» были террористическим актом.

Об этом заявила представитель Федеральной прокуратуры Фрауке Келер, чьи слова приводит The Local.

В квартирах обоих подозреваемых уже были проведены обыски. Келер также рассказала о том, что атака имеет террористическую основу и в ней наиболее вероятен исламистский след.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» был перенесен с 11 на 12 апреля из-за серии взрывов в Дортмунде.

Защитник «Боруссии» Марк Бартра получил осколочное ранение руки, минувшей ночью ему была сделана операция.