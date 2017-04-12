«Милан» подпишет четырехлетний контракт с Колашинацом

Защитник «Шальке» Сеад Колашинац близок к подписанию контракта с «Миланом».

23-летний босниец станет первым новичком «Милана» после того, как клуб перейдет под управление новых владельцев из Китая.

По данным Corriere dello Sport, «Милан» близок к соглашению с Колашинацом. Ожидается, что контракт защитника будет рассчитан на четыре года с годовой зарплатой в 2,5 миллиона евро.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Колашинацу со стороны «Ювентуса», «Арсенала» и «Челси».

Колашинац является воспитанником немецкого футбола. Нынешний сезон стал для него пятым в «Шальке». В 21 матче бундеслиги он забил три гола и сделал пять голевых передач.