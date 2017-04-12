Шмелева и Войнова стали чемпионками мира в командном спринте
Россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали золото в командном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке.
В финале Шмелева и Войнова опередив австралиек Карли Маккалох и Стефани Мортон на 0,129 секунды. Таким образом, россиянки защитили титул чемпионок мира в командном спринте. Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро они завоевали серебряные награды.
Бронзу сегодня завоевали немецкие велогонщицы, в заезде за бронзу опередившие китаянок.
Чемпионат мира по велоспорту на треке в Гонконге завершится 16 апреля.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически