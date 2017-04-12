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Шмелева и Войнова стали чемпионками мира в командном спринте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали золото в командном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке.

В финале Шмелева и Войнова опередив австралиек Карли Маккалох и Стефани Мортон на 0,129 секунды. Таким образом, россиянки защитили титул чемпионок мира в командном спринте. Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро они завоевали серебряные награды.

Бронзу сегодня завоевали немецкие велогонщицы, в заезде за бронзу опередившие китаянок.

Чемпионат мира по велоспорту на треке в Гонконге завершится 16 апреля.

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