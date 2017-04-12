Экс-защитник сборной Бельгии: «Андерлехт» лучше подготовлен, чем «МЮ», посмотрим, что случится завтра

Бывший защитник сборной Бельгии и «Андерлехта» Филипп Альбер поделился ожиданиями от предстоящей встречи своего бывшего клуба с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги Европы.

Напомним, матч между командами состоится завтра, 13 апреля, и стартует в 22.05 мск.

«Думаю, «Андерлехт» в состоянии доставить проблем «Манчестер Юнайтед». Конечно, это случится, если игроки поверят в себя. Не знаю, в каком состоянии сейчас находится команда Жозе Моуринью, поскольку в последнем матче против «Сандерленда» стартовый состав потерпел существенные изменения. Даже не могу себе представить, кто выйдет завтра в основе.

Если игроки «Юнайтед» скажут себе: «Нам придется сыграть с бельгийской командой, все в порядке. Можно считать, что мы уже в полуфинале». Тогда у английского клуба возникнут проблемы. Им будет очень тяжело. Андерлехт» действует жестко Думаю, физически они подготовлены лучше, чем их соперник. Они стараются действовать на контратаках. При этом, команда делает все очень быстро. Будет интересно посмотреть, как «Андерлехт» сыграет против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», – цитирует Альбера ESPN FC.