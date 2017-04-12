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IAAF не разрешила российской бегунье Аглицкой выступать под нейтральным флагом

Источник:  RT на русскомКомментарии

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявку российской бегуньи на 100 метров с барьерами Марии Аглицкой на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что IAAF разрешила семи российским легкоатлетам, включая чемпионов мира Сергея Шубенкова и Марию Кучину, выступать под нейтральным флагом.

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