IAAF не разрешила российской бегунье Аглицкой выступать под нейтральным флагом
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявку российской бегуньи на 100 метров с барьерами Марии Аглицкой на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщает RT.
Ранее сообщалось, что IAAF разрешила семи российским легкоатлетам, включая чемпионов мира Сергея Шубенкова и Марию Кучину, выступать под нейтральным флагом.
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