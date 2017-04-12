Руководство «РБ Лейпциг» получит 40 миллионов евро на летние трансферы
«РБ Лейпциг» планирует качественно усилить состав команды в грядущее межсезонье.
- Если мы будем играть в еврокубках, нам нужно порядка 20 полевых игроков примерно одного уровня, чтобы мы могли производить ротацию состава, – заявил спортивный директор клуба Ральф Рангник.
40 Millionen! 💰💰 RB Leipzig will fünf neue Spieler: https://t.co/WmqkNM5hWW pic.twitter.com/jD3NCAKAuk— SPORT1 (@SPORT1) 12 апреля 2017 г.
В сфере интересов «газировщиков» - игроки «Хоффенхайма» Йереми Тольян и Надим Амири, восходящая звезда «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд и полузащитник Конрад Лаймер из австрийского «Зальцбурга».
После 28 туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» располагается на второй строчке турнирной таблицы.
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