Юрген Клопп: Мы испытываем давление, потому что «Ливерпуль» обязан побеждать в любом матче

Рияд Марез: В Лиге чемпионов у нас нет целей, мы просто играем и смотрим, что получится

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал об ожиданиях перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Атлетико».