Юрген Клопп: Мы испытываем давление, потому что «Ливерпуль» обязан побеждать в любом матче
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется занять место в топ-4 АПЛ по итогам нынешнего сезона.
На данный момент «красные» располагаются на 3 месте в таблице премьер-лиги, набрав 63 очка.
«Буду очень рад, если моя команда квалифицируется в Лигу чемпионов. Да, мы испытываем давление. Это касается любого матча, поскольку в таком клубе, как «Ливерпуль» вы обязаны побеждать», – цитирует немецкого специалиста Sky Sports.
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