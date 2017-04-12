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«Манчестер Юнайтед» намерен потребовать Крооса, если Де Хеа захочет уйти в «Реал»

Источник:  The IndependentКомментарии

«Манчестер Юнайтед» готовится занять жесткую позицию в переговорах с «Реалом», если испанцы возобновят общение по трансферу голкипера Давида Де Хеа, сообщает The Independent.

В случае ухода испанского вратаря «Манчестер Юнайтед» рассчитывает договориться с Джанлуиджи Доннаруммой из «Милана» или Самиром Хандановичем из «Интера». В этой связи к сорвавшемуся в 2015 году обмену Де Хеа на голкипера «Реала» Кейлора Наваса клубы возвращаться не будут.

В то же время «Манчестер Юнайтед» не нужны и деньги. Зато обменять голкипера на полузащитника Тони Крооса в английском клубе не против.

«Манчестер Юнайтед» ищет долгосрочную замену Майклу Кэррику. Ранее клуб проявлял интерес к другому центральному полузащитнику «Реала» – Каземиро, однако в Мадриде продавать бразильца отказались.

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