Председатель: «Динамо» не требуется дополнительное финансирование после выхода в РФПЛ
Председатель спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о финансовой стороне футбольного клуба после возвращения в премьер-лигу.
– Требуется
ли «Динамо» дополнительное спонсирование
после выхода в РФПЛ?
– Не требуется. Зарплаты игроков в ФНЛ никак не снизились по сравнению с высшей лигой, а только увеличились за счет премий и возвращения в РФПЛ. О каком дополнительном финансировании может идти речь? В ФНЛ у команды 19 выездов, а в РФПЛ много меньше в силу большого количества московских клубов и меньшего количества клубов. Какое увеличение? Только сокращение.
Напомним, что после 30 туров «Динамо» на 22 очка опережает «СКА-Хабаровск», который занимает третье место в ФНЛ. Таким образом динамовцам необходима победа, чтобы завоевать путевку в Премьер-лигу. При этом «бело-голубые» на восемь очков опережают идущий вторым «Тосно».
Матч
Место и дата
12 апреля 19:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция