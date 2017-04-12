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Председатель: «Динамо» не требуется дополнительное финансирование после выхода в РФПЛ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Председатель спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о финансовой стороне футбольного клуба после возвращения в премьер-лигу.

– Требуется ли «Динамо» дополнительное спонсирование после выхода в РФПЛ?
– Не требуется. Зарплаты игроков в ФНЛ никак не снизились по сравнению с высшей лигой, а только увеличились за счет премий и возвращения в РФПЛ. О каком дополнительном финансировании может идти речь? В ФНЛ у команды 19 выездов, а в РФПЛ много меньше в силу большого количества московских клубов и меньшего количества клубов. Какое увеличение? Только сокращение.

Напомним, что после 30 туров «Динамо» на 22 очка опережает «СКА-Хабаровск», который занимает третье место в ФНЛ. Таким образом динамовцам необходима победа, чтобы завоевать путевку в Премьер-лигу. При этом «бело-голубые» на восемь очков опережают идущий вторым «Тосно».

Матч

Динамо - Химки

Место и дата

12 апреля 19:30, Арена Химки, Онлайн-трансляция


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