Садьо Мане: Отдам все, чтобы вернуться в строй, как можно скорее, и стать еще лучше

Форвард «Ливерпуля» Садьо Мане, получивший травму колена в матче 30-го тура английской премьер-лиги с «Эвертоном» (3:1), обратился к болельщикам мерсисайдского клуба.

«Многие фанаты «Ливерпуля» выразили мне свою поддержку, и это здорово. Такое отношение со стороны болельщиков делает меня сильнее. Хотел бы поблагодарить их за это. Я отдам все, чтобы вернуться в строй, как можно скорее, и стать еще лучше», – заявил игрок сборной Сенегала, слова которого приводит Sky Sports.

Отметим, что Мане больше не сыграет в текущем сезоне. На данный момент в его активе 29 матчей, 13 голов и 8 голевых передач.