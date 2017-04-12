Председатель «Динамо»: Панченко хотели многие, а купили в итоге мы!
Председатель спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о трансферной политике футбольного клуба.
– Планируется ли усиление клуба в связи с возвращением в РФПЛ?
– Ну вот купили Панченко. Сейчас он лучший бомбардир. Наверное, он лучшая покупка среди всех. Как вы понимаете, не одни мы хотели его купить. Но купили все-таки мы. С некоторыми другими игроками тоже ведутся переговоры, – отметил функционер.
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