Дуг Уэйт утвержден в качестве главного тренера «Айлендерс»

Генеральный менеджер и президент «Айлендерс» Гарт Сноу заявил о том, что бывший центрфорвард сборной США Дуг Уэйт продолжит тренировать команду.

46-летний американец, занимавший пост помощника генменеджера клуба, 18 января сменил на посту главного тренера Джека Капуано.

Под руководством Дуга Уэйта «Островитяне» провели 40 матчей (24-12-4). За это время клуб показал второй результат в лиге по количеству побед (24) и очков (52).

Дуг стал 19-м главным тренером в истории клуба. Он также продолжит выполнять функции помощника генерального менеджера.

- Для меня большая честь – возглавить клуб с такой историей и одними из самых страстных фанатов в лиге. У «Айлендерс» большая история побед, и я жажду вернуть команду в плей-офф и добиться успеха, – заявил Уэйт.