Родина проиграла Контавейт на турнире в Биле

78-я ракетка мира Евгения Родина завершила выступление на турнире WTA Ladies Open Biel Bienne в Биле (Швейцария).

Во втором круге 28-летняя российская теннисистка в двух сетах проиграла Анетт Контавейт из Эстонии (3:6, 2:6), которая занимает 99-е место в мировом рейтинге.

Отметим, что в первом круге Родина одержала победу над третьей сеяной Тимеей Бабош из Венгрии.

Следующей соперницей 21-летней Контавейт станет Элиза Мертенс из Бельгии, которая нанесла поражение Моне Бартель из Германии.

Биль (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Biel Bienne

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Анетт Контавейт (Эстония) – Евгения Родина (Россия) – 6:3, 6:2