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В ближайшее время «МЮ» отправит запрос «Лацио» по трансферу Кейта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Лацио» Бальде Диао Кейта может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание talkSPORT.

Согласно источнику, на игрока столичной команды претендует «Манчестер Юнайтед», который планирует осуществить его трансфер по окончании сезона. Отмечается, что за футболистом «орлов» также следят «Челси», «Ювентус» и миланский «Интер».

Ранее Кейта заявлял СМИ, что хочет остаться в серии а, однако, сейчас ситуация изменилась, и «красные дьяволы» лидирует в борьбе за нападающего. В ближайшее время «МЮ» отправит «Лацио» официальный запрос.  При этом источник уверяет, что переход игрока может обойтись английскому клубу в 17 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 22-летний Кейта провел во всех турнирах 27 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 17 млн евро, а его контракт с «Лацио» рассчитан до 2018 года.

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