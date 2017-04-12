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Андре Уорд: У меня был уже миллион таких Ковалевых. Этот парень слишком много говорит

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд ответил на нелицеприятные высказывания российского боксера Сергея Ковалева.

- Да, этот парень много говорит, но я сталкивался с этим на протяжении всей своей карьеры. Начиная с любительского ринга, у меня был миллион таких Ковалевых, и они всегда говорили много лишнего. Вспомните хотя бы Фроча и Кесслера, - заявил Уорд.

Напомним, 17 июня в Лас-Вегасе Андре Уорд проведет повторный поединок с Сергеем Ковалевым.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, с ноября прошлого года принадлежащие американцу.

Андре Уорд: Я не собираюсь возвращаться в суперсредний вес даже ради боя с Головкиным

Голосование: Как завершится второй бой Сергея Ковалева с Андре Уордом?

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