Андре Уорд: У меня был уже миллион таких Ковалевых. Этот парень слишком много говорит

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд ответил на нелицеприятные высказывания российского боксера Сергея Ковалева.

- Да, этот парень много говорит, но я сталкивался с этим на протяжении всей своей карьеры. Начиная с любительского ринга, у меня был миллион таких Ковалевых, и они всегда говорили много лишнего. Вспомните хотя бы Фроча и Кесслера, - заявил Уорд.

Напомним, 17 июня в Лас-Вегасе Андре Уорд проведет повторный поединок с Сергеем Ковалевым.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, с ноября прошлого года принадлежащие американцу.