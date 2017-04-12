Тренер Шубенкова: Сергея обязательно выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

При этом Клевцов подтвердил, что на участие в этапе в Шанхае Шубенков не рассчитывал. Напомним, организаторы этапа в Китае сформировали список участников еще до того, как Шубенков получил от ИААФ разрешение выступать под нейтральным флагом.

«Мы изначально понимали, что наше участие в шанхайском старте окажется под вопросом. Однако в конце мая в Юджине Сергей обязательно выйдет на старт. Мы уже получили официальное приглашение от организаторов», – приводит ТАСС слова Клевцова.