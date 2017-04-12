Кибертурнир «Битва корпораций» собрал 750 тысяч зрителей

Кибертурнир среди представителей бизнеса «Битва корпораций» собрал за время всех трансляций 750 тысяч зрителей.



Общая продолжительность трансляций составила около 21 часа. Всего в турнире приняли участие 144 команды от различных компаний. Соревнования проводились по дисциплинам CS:GO, Dota 2, World of Tanks и FIFA 17.



Результаты финальный матчей можно посмотреть на официальном сайте турнира. Награждение победителей пройдет после 16 апреля.



«Во втором сезоне планируем разделение игроков на два дивизиона: любительский уровень и профессиональный. По завершению 2-го сезона будет создан общий рейтинг каждой Лиги», — прокомментировал сооснователь «Битвы корпораций» Игорь Шатунов.