Владимир Колокольцев: Существуют проблемы прозрачности ведения дел «Динамо»

Председатель попечительского совета «Динамо» министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заострил внимание на необходимости прозрачного ведения дел спортивного общества.

– Необходимо прозрачно вести хозяйственность и финансовую деятельность «Динамо». На данный момент здесь существует проблемы, и мы их видим, вскрываем и проводим проверки.

Тема коррупции не должна касаться всего динамовского движения, тем более если учесть, что в организации существует очень большой имущественный комплекс. Со всем этим нужно правильно и справедливо обращаться. Главное, что бы все было прозрачно.

Напомним, что после 30 туров «Динамо» на 22 очка опережает «СКА-Хабаровск», который занимает третье место в ФНЛ. Таким образом динамовцам необходима победа, чтобы завоевать путевку в премьер-лигу. При этом «бело-голубые» на восемь очков опережают идущий вторым «Тосно».

