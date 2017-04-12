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Александр Жуков: Решение IAAF разрешить российским легкоатлетам выступать не под флагом РФ – дискриминация

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешить российским легкоатлетам выступать под нейтральным, а не под российским флагом.

Напомним, IAAF сегодня разрешила чемпиону мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову, действующей чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и еще пяти российским спортсменам выступать в статусе нейтральных атлетов на международных соревнованиях. Всего индивидуальные заявки в IAAF подали около 100 российских легкоатлетов.

«Мне непонятно, почему такое решение - допустить под нейтральным флагом. Это некая дискриминация, я считаю. Но спортсмен должен выступать, поэтому решение допустить хотя бы семерых - это уже хорошо. Лучше выступать так, чем не выступать. Все знают, что это наши спортсмены. Будем выяснять, почему не допустили остальных. Что касается финансирования, то вся помощь будет спортсменам оказана, в том числе финансовая», – цитирует Жукова «Р-Спорт».

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