По данным немецких СМИ, Левандовски пропустит игру с «Реалом»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не примет участия в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает Sport Bild.
Schock für den @FCBayern: Robert #Lewandowski fällt gegen #RealMadrid aus! #FCBRMA #ChampionsLeaguehttps://t.co/V3CrcVAZwU pic.twitter.com/Bloyu1s4PB— SPORT BILD (@SPORTBILD) 12 апреля 2017 г.
Ранее главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти говорил о том, что форвард пропустит встречу, если по-прежнему будет испытывать боль в плече.
Роберт получил эту травму в матче против дортмундской «Боруссии» (4:1) в минувшую субботу. Он был заменен по ходу второго тайма.
С большой долей вероятности, поляка в стартовом составе мюнхенцев сегодня заменит Томас Мюллер.
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Матч
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция