Вице-губернатор Санкт-Петербурга: Стадион на Крестовском острове готов принимать футбольные матчи

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался о состоянии газона на стадионе на Крестовском острове.

«Поле (газон) сопровождают агрономы ФК «Зенит» с момента засева травой, все инженерные системы готовы, кровля раздвинута (хотя это не влияет на качество продува газона), стадион готов принимать футбольные матчи.

Все остальное в наших руках, надеюсь, что наш любимый клуб «Зенит» на новом стадионе будет радовать болельщиков каждой своей игрой и побеждать, побеждать, побеждать!», – написал Албин в Facebook.

Ранее стало известно, что в четверг комиссия Российского футбольного союза (РФС) может рассмотреть документы о сертификации стадиона.

Первый матч на стадионе планируется провести 22 апреля, когда «Зенит» в рамках 24-го тура премьер-лиги сыграет с «Уралом».