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«Торино начал переговоры с «Манчестер Сити» о продлении аренды Харта

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Голкипер Джо Харт, выступающий за «Торино» на правах аренды, может остаться в Турине еще на один сезон.

По данным Tuttosport, «Торино» вступил в переговоры с «Манчестер Сити», которому принадлежат права на игрока, о продлении аренды.

Ранее 29-летний голкипер сборной Англии заявил, что не хочет возвращаться в Манчестер из-за главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Теперь английскому клубу предстоит принять решение: продлить аренду Харта или продать его уже ближайшим летом.

В случае второго варианта Харт вряд ли продолжит карьеру в «Торино», который просто не потянет трансферную стоимость и зарплату голкипера.

В нынешнем сезоне Харт провел 29 матчей в серии A (пять из них – на «ноль») и пропустил 48 голов.

После 31 тура «Торино» занимает десятое место в чемпионате.

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