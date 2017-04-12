«Торино начал переговоры с «Манчестер Сити» о продлении аренды Харта
Голкипер Джо Харт,
выступающий за «Торино» на правах аренды, может остаться в Турине еще на один
сезон.
По данным Tuttosport, «Торино» вступил в переговоры с «Манчестер Сити», которому принадлежат права на игрока, о продлении аренды.
Ранее 29-летний голкипер сборной Англии заявил, что не хочет возвращаться в Манчестер из-за главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.
Теперь английскому клубу предстоит принять решение: продлить аренду Харта или продать его уже ближайшим летом.
В случае второго варианта Харт вряд ли продолжит карьеру в «Торино», который просто не потянет трансферную стоимость и зарплату голкипера.
В нынешнем сезоне Харт провел 29 матчей в серии A (пять из них – на «ноль») и пропустил 48 голов.
После 31 тура «Торино» занимает десятое место в чемпионате.