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Альваро Мората: Конте помог мне поверить в себя, рано или поздно мы встретимся вновь

Источник:  The GuardianКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората дал интервью английскому изданию The Guardian.

«Мой дебют за «Реал» состоялся при Жозе Моуринью. С тех пор прошел уже не один год, и сейчас у меня нет времени. Мне нужна игровая практика, а для этого я должен выходить в каждом матче. Однако, все зависит не только от меня. 

Что будет, если со мной свяжутся команды из премьер-лиги? Могу сказать вам, что я счастлив в Мадриде, а мои партнеры по клубу стараются поддерживать меня. Однако, если я вновь получу предложение от английского клуба, не стану закрывать дверей. 

Я любил всем сердцем чемпионат Италии, но если мне придется уйти из «Реала», то могу вас заверить, что следующей лигой, где я буду выступать, станет именно АПЛ. Мне кажется, что это не просто турнир, а целая страна футбола. Думаю, там я буду востребованным игроком. 

Что касается Антонио Конте, то это тот самый тренер, который поверил в меня. Он толком не знал о моих способностях, но хотел дать мне возможность заявить о себе. Да, Конте покинул «Ювентус», прежде, чем я переехал в Турин. Чувствую, что обязан этому тренеру всем, что у меня есть. Он действительно доверял мне. Антонио заставил меня поверить в свои силы, и убедил, что я смогу выступать на самом высоком уровень. Жаль, что мне так и не удалось сыграть под его руководством. 

Уверен, рано или поздно мы встретимся вновь. Конечно, я думаю о своем будущем, но сейчас мне нужно учиться и продолжать работу. Уверен, я способен на многое, но мне нужно больше играть», – заявил форвард сборной Испании.

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