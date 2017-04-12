Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит-20 : 1Тамбов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетико- : -Лестер Сити
Футбол  Динамо- : -Химки
Футбол  Боруссия- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Скрипченко не сможет руководить «Крыльями Советов» в матче с «Анжи»

Источник:  ТАССКомментарии

КДК РФС утвердил одноматчевую дисквалификацию главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко в связи с удалением специалиста во время матча 22-го тура РФПЛ с «Амкаром».

Напомним, в одном из эпизодов Скрипченко высказал недовольство решением главного арбитра встречи Виталия Мешкова.

Таким образом, специалист не сможет руководить командой в матче 23-го тура с «Анжи», который пройдет 15 апреля. Вместо него эти функции будут выполнять главный тренер молодежного состава клуба Владимир Казаков и тренер Йоханнес Виссер.

«Командой в ближайшем матче будут руководить Казаков и Виссер», - сказал генеральный директор самарцев Виталий Шашков.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Судью Мешкова понизили с категории «Про» до категории «А»Виталий Мешков выведен из категории «Про» и переведен в категорию «А» высшей группы судей, сообщается на сайте «Футбольные арбитры России».«Спартак» и два черных лебедя. Почему чемпионская гонка еще не окончена«Спартак» и два черных лебедя. Почему чемпионская гонка еще не оконченаВ чемпионате России уже не раз случались ситуации, когда лидировавший после 22-го тура клуб проигрывал чемпиону восемь и более очков.Георгий Полтавченко: Все службы обеспечения безопасности должны изучить стадион на КрестовскомГубернатор Петербурга Георгий Полтавченко поделился мнением об учениях служб МЧС, прошедших на «Санкт-Петербург Арене».На новом стадионе в Петербурге прошли учения служб МЧССтадион на Крестовском острове принял мероприятия по обучению служб обеспечения безопасности.Олег Романцев: «Спартак» станет чемпионом! Я редко ошибаюсьОлег Романцев: «Спартак» станет чемпионом! Я редко ошибаюсьСамый титулованный тренер «Спартака» высказал мнение, что матч против «Зенита» станет для красно-белых определяющим в борьбе за «золото».Вице-губернатор Санкт-Петербурга: Стадион на Крестовском острове готов принимать футбольные матчиВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался о состоянии газона на стадионе на Крестовском острове.Проигрыш «Спартаку» и – чемодан, вокзал, Бухарест? 5 главных скандалов неделиПроигрыш «Спартаку» и – чемодан, вокзал, Бухарест? 5 главных скандалов недели«Советский спорт» собирает пятерку главных скандалов последней недели.Председатель: «Динамо» не требуется дополнительное финансирование после выхода в РФПЛПредседатель спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о финансовой стороне футбольного клуба после возвращения в премьер-лигу.Букмекеры не сомневаются, что «Динамо» сегодня вернется в РФПЛБукмекерские конторы выставили котировки на матч 31-го тура первенства ФНЛ между «Динамо» и «Химками».«Зенит» начал раздачу пригласительных на первый матч на новом стадионеПервым пригласительные билеты на матч получат держатели сезонных абонементов на матчи «Зенита».Два титула и издевательство. Как Луческу играл решающие матчи в похожей ситуацииДва титула и издевательство. Как Луческу играл решающие матчи в похожей ситуацииПеред главной игрой петербургской карьеры Мирчи Луческу рассказываем, как он проводил с «Шахтером» важнейшие матчи с киевским «Динамо».Сергей Степашин: Денег, потраченных на «Крестовский», хватило бы на расселение ленинградцев из коммунальных квартирПредседатель общественного совета при Минстрое Сергей Степашин подверг критике процесс постройки футбольного стадиона на Крестовском острове.Тимур Журавель: «Спартак» играл так себе – победа. Вот так и определяются чемпионыКомментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался о нынешнем сезоне в чемпионате России.Константин Генич: К Александру Егорову и его квалификации вопросов нет и быть не можетТелекомментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре чемпионата России и оценил назначение на эту игру арбитра Александра Егорова.Георгий Черданцев: Если «Спартак» сыграет против «Зенита» с двумя центральными защитниками, это будет провалТелекомментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре чемпионата России.Анзор Кавазашвили: Руководство «Анжи» нацелено на планомерное развитие и делает ставку на молодежьПредседатель Совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили рассказал о новом курсе в селекционной политике клуба.Фанаты «Краснодара»: Наш «человечный» клуб запретил нам вывесить на матче с ЦСКА баннер в память жертв теракта в Санкт-ПетербургеФанаты «Краснодара» из группировки «Южная гвардия» сообщили, что 9 апреля клуб не разрешил им пронести на матч с ЦСКА (1:1) баннер в память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга.Стадион на Крестовском острове может быть сертифицирован в четвергКомиссия Российского футбольного союза (РФС) может в четверг рассмотреть документы о сертификации стадиона на Крестовском острове, сообщил начальник отдела лицензирования федерации Евгений Летин.Евгений Кафельников: Если «Спартак» наладит оборону, то будет долго находиться на том месте, где сейчас находитсяОлимпийский чемпион, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, чего ждет от матча 23-го тура премьер-лиги с «Зенитом».«Спартак» – «Зенит». Матч прокомментируют Погорелов и СавинВ матче 23-го тура премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом».
Футбол
Марк Бартра: Спасибо за поддержку, мне гораздо лучше
Футбол
Скрипченко не сможет руководить «Крыльями Советов» в матче с «Анжи»
Футбол
По данным немецких СМИ, Левандовски пропустит игру с «Реалом»
Легкая атлетика
Александр Жуков: Решение IAAF разрешить российским легкоатлетам выступать не под флагом РФ – дискриминация
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Вадим Скрипченко
Вадим Скрипченковсе новости
Виталий Шашков
Виталий Шашковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости