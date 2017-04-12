Скрипченко не сможет руководить «Крыльями Советов» в матче с «Анжи»
КДК РФС утвердил одноматчевую дисквалификацию главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко в связи с удалением специалиста во время матча 22-го тура РФПЛ с «Амкаром».
Напомним, в одном из эпизодов Скрипченко высказал недовольство решением главного арбитра встречи Виталия Мешкова.
Таким образом, специалист не сможет руководить командой в матче 23-го тура с «Анжи», который пройдет 15 апреля. Вместо него эти функции будут выполнять главный тренер молодежного состава клуба Владимир Казаков и тренер Йоханнес Виссер.
«Командой в ближайшем матче будут руководить Казаков и Виссер», - сказал генеральный директор самарцев Виталий Шашков.
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