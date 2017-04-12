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«Енисей» в родных стенах обыграл «Сибирь» в 31-м туре ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Енисея» в матче 31-го тура ФНЛ одержали домашнюю победу над «Сибирью».

Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 3:2. 

В составе победителей отличились Александр Харитонов, Сергей Самодин и Никита Чичерин, а у гостей – Евгений Чеботару и Роман Беляев.

Таким образом, команда Андрея Тихонова занимает пятую строчку в таблице ФНЛ, набрав 45 очков. В активе «Сибири» – 33 балла и 17-е место.

В следующем туре «Енисей» 17 апреля сыграет на выезде с «Мордовией», а «Сибирь» в тот же день проведет домашнюю встречу с московским «Динамо».

ФНЛ
31-й тур

Матч

Енисей - Сибирь - 3:2 (1:2)

Голы

Харитонов 22 (1:0). Чеботару 28 (1:1). Беляев 38 (1:2). Самодин 60 (2:2). Чичерин 75 (3:2).

Состав

Енисей: Опарин, Чичерин, Гультяев, Васильев, Кичин, Ланин, Алиев, Камеш, Харитонов, Самодин, Козлов

Сибирь: Цыган, Магаль, Мищенко, Гладышев, Ларенц, Кушнирук, Безлихотнов, Макаренко, Андреев, Чеботару, Беляев

Судья:

Евгений Кукуляк (Россия)

Место и дата

12 апреля 15:30, Центральный, Онлайн-трансляция

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