СКА – «Металлург» Мг. Коскинен – в воротах, Барабанов – в первом звене
Тренерский штаб СКА назвал состав команды на третий матч финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» из Магнитогорска.
Ворота армейцев будет защищать Микко Коскинен. Запасной голкипер – Игорь Шестеркин.
Первое звено: Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Барабанов;
Второе звено: Рукавишников – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Третье звено: Зуб – Зубарев, Широков – Прохоркин – Плотников;
Четвертое звено: Рыков – Хафизуллин, Дергачев – Каблуков – Кетов.
Напомним, третий матч серии пройдет в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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