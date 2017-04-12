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СКА – «Металлург» Мг. Зубарев забросил от красной линии (видео)

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Хоккеист СКА Андрей Зубарев открыл счет в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга».

Защитник армейцев отличился на 25-й минуте встречи. Эта шайба стала для Зубарева первой в составе петербургского клуба. Ему ассистировали Артем Зуб и Сергей Широков.

Напомним, защитник бело-голубых Андрей Кутейкин забивал от красной линии трижды: один раз во втором матче серии 1/8 финала с нижегородским «Торпедо», и дважды - во второй и третьей встречах серии 1/4 финала против СКА. 

Матч

СКА - Металлург Мг - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

2-й период

Голы:

Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0).

Место и дата

12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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