СКА – «Металлург» Мг. Зубарев забросил от красной линии (видео)
Хоккеист СКА Андрей Зубарев открыл счет в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга».
Космический гол в #ДеньКосмонавтики. #СКАММГ pic.twitter.com/jyJhzxjcXt— КХЛ (@khl) 12 апреля 2017 г.
Защитник армейцев отличился на 25-й минуте встречи. Эта шайба стала для Зубарева первой в составе петербургского клуба. Ему ассистировали Артем Зуб и Сергей Широков.
Напомним, защитник бело-голубых Андрей Кутейкин забивал от красной линии трижды: один раз во втором матче серии 1/8 финала с нижегородским «Торпедо», и дважды - во второй и третьей встречах серии 1/4 финала против СКА.
Матч
СКА - Металлург Мг - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)2-й период
Голы:
Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0).
Место и дата
12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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