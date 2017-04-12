СКА – «Металлург» Мг. Зубарев забросил от красной линии (видео)

Хоккеист СКА Андрей Зубарев открыл счет в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга».

Защитник армейцев отличился на 25-й минуте встречи. Эта шайба стала для Зубарева первой в составе петербургского клуба. Ему ассистировали Артем Зуб и Сергей Широков.

Напомним, защитник бело-голубых Андрей Кутейкин забивал от красной линии трижды: один раз во втором матче серии 1/8 финала с нижегородским «Торпедо», и дважды - во второй и третьей встречах серии 1/4 финала против СКА.