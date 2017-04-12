СКА – «Металлург» Мг. Третий матч серии стал рекордным по продолжительности в финале Кубка Гагарина
Третий матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом» (2:1 2ОТ) длился 92 минуты 45 секунд.
Ранее рекорд принадлежал третьему матчу серии прошлогоднего финала «Металлург» - ЦСКА (2:3 1ОТ). Встреча в Магнитогорске завершилась по истечении 78 минут 12 секунд.
Напомним, после СКА ведет в серии с «Металлургом» 2-1. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Металлург Мг - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0). Казионов Д. (Ли, Калетник), 39:53 (1:1). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 92:45 (2:1).
Место и дата
12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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