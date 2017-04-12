Никита Гусев: Гол Зубарева от красной линии? Шайба опять ото льда отскочила, СКА немного повезло

Нападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).

- Было ли у вас желание бросить самому в эпизоде, когда Дадонов забросил победную шайбу?

- Сначала хотел бросить сам, но я раза четыре с пятака бросал, не мог забить. Поэтому решил отдать. Мы, может, плохо вратаря закрывали в течение матча, плохо бросали. Нужно лучше это делать, идти на ворота - будут и голы.

- Вы сыграли самый долгий матч из финалов Кубка Гагарина. Остались силы на четвертую встречу?

- Да, конечно.

- В этом плей-офф много голов с центра площадки. С чем это связываете?

- Сегодня шайба опять ото льда отскочила, нам немного повезло.



- Над Зубаревым шутили? Первый гол за СКА у него.

- Нет, поздравили, - передает слова Гусева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.

За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный гол на счету Дениса Казионова.

После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.