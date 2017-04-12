Никита Гусев: Гол Зубарева от красной линии? Шайба опять ото льда отскочила, СКА немного повезло
Нападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями
от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).
- Было ли у вас желание бросить самому в эпизоде, когда Дадонов забросил победную шайбу?
- Сначала хотел бросить сам, но я раза четыре с пятака бросал, не мог забить. Поэтому решил отдать. Мы, может, плохо вратаря закрывали в течение матча, плохо бросали. Нужно лучше это делать, идти на ворота - будут и голы.
- Вы сыграли самый долгий матч из финалов Кубка Гагарина. Остались силы на четвертую встречу?
- Да, конечно.
- В этом плей-офф много голов с центра площадки. С чем это связываете?
- Сегодня шайба опять ото льда отскочила, нам немного повезло.
- Над Зубаревым шутили? Первый гол за СКА у него.
- Нет, поздравили, - передает слова Гусева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.
За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный гол на счету Дениса Казионова.
После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Металлург Мг - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0). Казионов Д. (Ли, Калетник), 39:53 (1:1). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 92:45 (2:1).
Место и дата
12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция