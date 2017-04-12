Егор Яковлев: Рокировка вратарей никак не влияет на СКА. Шестеркин и Коскинен хорошо играют

Защитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).

- Что советуют тренеры в таких затяжных встречах?

- Меньше ошибаться. Это залог успеха. Допустили на одну ошибку меньше и победили.

- Эмоционально победа получилась сложной?

- Очень сложной. Мы здорово начали и провели хороший первый период, потом провалили второй: пропустили ненужный гол, который нас подломил. Хорошо, что все закончилось победой.

- С чем связываете неудачную игру в большинстве?

- Соперник работает и разбирает нас. Сегодня они нас переиграли в этом компоненте.



- Гол Зубарева - возвращение удачи за голы Кутейкина в ваши ворота?

- Наверно, можно и так сказать.



- Звенья Осалы и Филиппи оказывали очень серьезное давление. Как справлялись с этим?

- Было непросто физически. Там рослые ребята играют.



- Как влияют рокировки вратарей?

- Никак. У нас оба вратаря играют хорошо, - передает слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.

За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный гол на счету Дениса Казионова.

После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.