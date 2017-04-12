Егор Яковлев: Рокировка вратарей никак не влияет на СКА. Шестеркин и Коскинен хорошо играют
Защитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями
от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).
- Что советуют тренеры в таких затяжных встречах?
- Меньше ошибаться. Это залог успеха. Допустили на одну ошибку меньше и победили.
- Эмоционально победа получилась сложной?
- Очень сложной. Мы здорово начали и провели хороший первый период, потом провалили второй: пропустили ненужный гол, который нас подломил. Хорошо, что все закончилось победой.
- С чем связываете неудачную игру в большинстве?
- Соперник работает и разбирает нас. Сегодня они нас переиграли в этом компоненте.
- Гол Зубарева - возвращение удачи за голы Кутейкина в ваши ворота?
- Наверно, можно и так сказать.
- Звенья Осалы и Филиппи оказывали очень серьезное давление. Как справлялись с этим?
- Было непросто физически. Там рослые ребята играют.
- Как влияют рокировки вратарей?
- Никак. У нас оба вратаря играют хорошо, - передает слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.
За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений
Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный
гол на счету Дениса Казионова.
После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Металлург Мг - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0). Казионов Д. (Ли, Калетник), 39:53 (1:1). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 92:45 (2:1).
Место и дата
12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция