Александр Дергачев: СКА справился с первым звеном «Магнитки»
Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями
от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).
- Удалось сдержать первое звено «Магнитки»?
- Мы справились. Если они мало так забили. У нас все звенья лупятся, борются.
- Лидерам «Магнитки» 36 лет. Что противопоставлять им?
- Я даже не знаю, вопрос специфический. Вот Ягру - 58 лет, он там играет (смеется). Так что неважно, сколько им лет.
- Чем спровоцировали Бирюкова, который злобно на вас смотрел?
- Я не знаю, перекинулись. Отвечать не надо - нужно терпеть в плей-офф.
- За счет терпения выиграли?
- Естественно, где-то надо терпеть, дождаться свой шансик и реализовать.
- После первого матча говорили, что еще не пришло осознание, что играете в плей-офф. Сейчас изменилось?
- Пока тоже нет, - передает слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.
За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений
Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный
гол на счету Дениса Казионова.
После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Металлург Мг - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0). Казионов Д. (Ли, Калетник), 39:53 (1:1). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 92:45 (2:1).
Место и дата
12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция