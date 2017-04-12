Александр Дергачев: СКА справился с первым звеном «Магнитки»

Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).

- Удалось сдержать первое звено «Магнитки»?

- Мы справились. Если они мало так забили. У нас все звенья лупятся, борются.

- Лидерам «Магнитки» 36 лет. Что противопоставлять им?

- Я даже не знаю, вопрос специфический. Вот Ягру - 58 лет, он там играет (смеется). Так что неважно, сколько им лет.





- Чем спровоцировали Бирюкова, который злобно на вас смотрел?

- Я не знаю, перекинулись. Отвечать не надо - нужно терпеть в плей-офф.



- За счет терпения выиграли?

- Естественно, где-то надо терпеть, дождаться свой шансик и реализовать.



- После первого матча говорили, что еще не пришло осознание, что играете в плей-офф. Сейчас изменилось?

- Пока тоже нет, - передает слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.

За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный гол на счету Дениса Казионова.

После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.