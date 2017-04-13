Крис Ли: Кошечкин - лучший голкипер в КХЛ. Надеемся, он приведет нас к третьему чемпионству
Защитник «Металлурга» Крис Ли поделился впечатлениями
от третьего матча финальной серии против СКА (1:2 2ОТ).
- Это не самый длинный матч для меня. Мы играли три овертайма против «Адмирала» в моем первом сезоне за «Магнитку». Два овертайма для меня - это почти как один. Мы не устали.
- Вас СКА удивил решением поменять вратаря на третью игру?
- Нет, Коскинен же тренировался, был здоров.
- «Металлург» мало бросал по воротам, в отличие от СКА. Как это объясните?
- В прошлой игре мы больше бросали и победили. Сегодня мы не забили достаточно голов, а количество бросков не так важно.
- Главное, что нужно поправить к четвертому матчу.
- Надо больше забивать. СКА опасен, мы это знаем. Нужно не давать им столько голевых моментов. У них невероятный стиль игры, он дает нам шансы для победы. Надо найти способ для этого.
- Понимаете, как Кошечкину удается так круто играть?
- Он лучший вратарь, с которым я когда-либо играл. Кошечкин - лучший голкипер в КХЛ. Он выиграл два чемпионства, и надеемся, приведет нас к третьему.
- Он выглядел уставшим в овертайме?
- Трудно сказать. По его воротам нанесли много бросков. Может, чуть-чуть устал, но Кошечкин сражался до конца. Он играет фантастически.
- Первый матч закончился со счетом 5:4 в пользу СКА, потом результативность была меньше.
- Игра со счетом 5:4 кажется более веселой, но для нас это не имеет значения. Первый матч получился таким, потому что у команд был долгий перерыв. Сейчас наши матчи стали равными. Не ожидаю, что игры будут заканчиваться со счетом 5:4 или 6:5. Тем более в финале, - передает слова Ли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.
За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный гол на счету Дениса Казионова.
После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Металлург Мг - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0). Казионов Д. (Ли, Калетник), 39:53 (1:1). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 92:45 (2:1).
Место и дата
12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция