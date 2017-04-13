Крис Ли: Кошечкин - лучший голкипер в КХЛ. Надеемся, он приведет нас к третьему чемпионству

Защитник «Металлурга» Крис Ли поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против СКА (1:2 2ОТ).

- Это не самый длинный матч для меня. Мы играли три овертайма против «Адмирала» в моем первом сезоне за «Магнитку». Два овертайма для меня - это почти как один. Мы не устали.

- Вас СКА удивил решением поменять вратаря на третью игру?

- Нет, Коскинен же тренировался, был здоров.

- «Металлург» мало бросал по воротам, в отличие от СКА. Как это объясните?

- В прошлой игре мы больше бросали и победили. Сегодня мы не забили достаточно голов, а количество бросков не так важно.



- Главное, что нужно поправить к четвертому матчу.

- Надо больше забивать. СКА опасен, мы это знаем. Нужно не давать им столько голевых моментов. У них невероятный стиль игры, он дает нам шансы для победы. Надо найти способ для этого.



- Понимаете, как Кошечкину удается так круто играть?

- Он лучший вратарь, с которым я когда-либо играл. Кошечкин - лучший голкипер в КХЛ. Он выиграл два чемпионства, и надеемся, приведет нас к третьему.



- Он выглядел уставшим в овертайме?

- Трудно сказать. По его воротам нанесли много бросков. Может, чуть-чуть устал, но Кошечкин сражался до конца. Он играет фантастически.



- Первый матч закончился со счетом 5:4 в пользу СКА, потом результативность была меньше.

- Игра со счетом 5:4 кажется более веселой, но для нас это не имеет значения. Первый матч получился таким, потому что у команд был долгий перерыв. Сейчас наши матчи стали равными. Не ожидаю, что игры будут заканчиваться со счетом 5:4 или 6:5. Тем более в финале, - передает слова Ли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.

За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный гол на счету Дениса Казионова.

После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.