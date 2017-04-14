Евгений Тимкин: Обидно, что судьи ведутся на приемы Зубарева
Нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин поделился впечатлениями
от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).
- Будем готовиться к пятому матчу: самое главное восстановиться, а дальше будет видно.
- Как команда настраивалась на матч после игры в двух овертаймах?
- Отдыхали. Готовились как обычно.
- Вы дважды вели в счете. Что в итоге не получилось?
- Всего понемногу. Где-то скорости, где-то реализации моментов.
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- Обидно, что в игру вмешиваются потусторонние силы?
- Какие потусторонние силы?
- Они самые. Их четверо на льду.
- Как вам сказать. Конечно, есть это. Но на этом акцентировать внимание - неохота. Как есть, так и есть. Это вообще не мой вопрос.
- Насколько «Металлург» готов дать бой дома?
- Уже и так злые, как собаки. Но пока этого маловато.
- Ваш силовой прием против Зубарева во втором периоде вызвал очень много споров. Вы чисто сыграли?
- Я уже все сказал Наталье Кларк на «Матч ТВ», посмотрите в записи.
- Что вы Зубареву сегодня показывали во время игры?
- Я как раз этот эпизод ему показывал. Это все было на эмоциях и в пылу борьбы. Я понимаю, что хоккей - такой вид спорта, в котором надо переиграть соперника, а где-то перехитрить. Но все равно надо как-то обращать на это внимание. Самое обидное, что на такие эпизоды ведутся судьи, - передает слова Тимкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.
В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также
отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал
самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.
После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега
Знарка.
Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1). Хафизуллин (Шипачёв, Гусев), 22:39 (1:1). Осала (Сантала), 34:14 (1:2). Зубарев (Прохоркин, Гусев), 41:28 (2:2). Хафизуллин (Херсли, Гусев), 52:05 (3:2 - бол.).
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция