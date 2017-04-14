Евгений Тимкин: Обидно, что судьи ведутся на приемы Зубарева

Нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).

- Будем готовиться к пятому матчу: самое главное восстановиться, а дальше будет видно.

- Как команда настраивалась на матч после игры в двух овертаймах?

- Отдыхали. Готовились как обычно.

- Вы дважды вели в счете. Что в итоге не получилось?

- Всего понемногу. Где-то скорости, где-то реализации моментов.

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- Обидно, что в игру вмешиваются потусторонние силы?

- Какие потусторонние силы?



- Они самые. Их четверо на льду.

- Как вам сказать. Конечно, есть это. Но на этом акцентировать внимание - неохота. Как есть, так и есть. Это вообще не мой вопрос.



- Насколько «Металлург» готов дать бой дома?

- Уже и так злые, как собаки. Но пока этого маловато.



- Ваш силовой прием против Зубарева во втором периоде вызвал очень много споров. Вы чисто сыграли?

- Я уже все сказал Наталье Кларк на «Матч ТВ», посмотрите в записи.



- Что вы Зубареву сегодня показывали во время игры?

- Я как раз этот эпизод ему показывал. Это все было на эмоциях и в пылу борьбы. Я понимаю, что хоккей - такой вид спорта, в котором надо переиграть соперника, а где-то перехитрить. Но все равно надо как-то обращать на это внимание. Самое обидное, что на такие эпизоды ведутся судьи, - передает слова Тимкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.

После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега Знарка.

Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.