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Геннадий Величкин: Вопросы по матчу? Все вопросы к СКА и судейскому комитету

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).

- Все вопросы к СКА и к судейскому комитету, - передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.

После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега Знарка.

Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. 

Матч

СКА - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы:

Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1). Хафизуллин (Шипачёв, Гусев), 22:39 (1:1). Осала (Сантала), 34:14 (1:2). Зубарев (Прохоркин, Гусев), 41:28 (2:2). Хафизуллин (Херсли, Гусев), 52:05 (3:2 - бол.).

Место и дата

14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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