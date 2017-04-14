Геннадий Величкин: Вопросы по матчу? Все вопросы к СКА и судейскому комитету
Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился впечатлениями
от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).
- Все вопросы к СКА и к судейскому комитету, - передает слова корреспондент «Советского спорта в
Санкт-Петербурге».
Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина
СКА дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.
В составе армейцев дубль оформил Динар Хафизуллин, также
отличился Андрей Зубарев. У гостей шайбы забросили Виктор Антипин, чей гол стал
самым быстрым в истории финалов Кубка Гагарина, а также Оскар Осала.
После этой игры счет в серии стал 3-1 в пользу команды Олега
Знарка.
Следующий матч пройдет 16 апреля в Магнитогорске. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Антипин (Бирюков, Мозякин), 0:27 (0:1). Хафизуллин (Шипачёв, Гусев), 22:39 (1:1). Осала (Сантала), 34:14 (1:2). Зубарев (Прохоркин, Гусев), 41:28 (2:2). Хафизуллин (Херсли, Гусев), 52:05 (3:2 - бол.).
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция