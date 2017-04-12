Олег Знарок: СКА нужно реализовывать свои моменты, мы создали их очень много

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).

– Хорошая игра. Моменты нужно реализовывать свои, потому что создали мы их очень много, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.

За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный гол на счету Дениса Казионова.

После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.