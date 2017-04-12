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Илья Воробьев: Что после первого матча было, забыли уже. Сейчас к четвертому готовимся

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против СКА (1:2 2ОТ).

– Хорошая игра, у нас в Магнитогорске уже полвторого ночи. Ребята бились, все отдали. 

– Второй матч подряд катастрофическое соотношение бросков в первом периоде. Ставите перед своими задачу терпеть или соперник вам не дает играть? 
– А вы состав соперника смотрели? Так, на всякий случай. Знаете, не знаете его? 



– Сильный, очень сильный состав. 
– Я вот их всех знаю. По сборной, по разным сборным. Хороший соперник, все поэтому. 

– После первого матча вы сказали «если некоторые вещи не изменятся, у нас нет шансов». Удалось ли изменить эти вещи?
– Что после первого матча было, забыли уже. Сейчас уже к четвертому готовимся, - передает слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.

За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный гол на счету Дениса Казионова.

После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Матч

СКА - Металлург Мг - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0). Казионов Д. (Ли, Калетник), 39:53 (1:1). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 92:45 (2:1).

Место и дата

12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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