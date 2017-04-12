Илья Воробьев: Что после первого матча было, забыли уже. Сейчас к четвертому готовимся
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями
от третьего матча финальной серии против СКА (1:2 2ОТ).
– Хорошая игра, у нас в Магнитогорске уже полвторого ночи. Ребята бились, все отдали.
– Второй матч подряд катастрофическое соотношение бросков в первом периоде. Ставите перед своими задачу терпеть или соперник вам не дает играть?
– А вы состав соперника смотрели? Так, на всякий случай. Знаете, не знаете его?
– Сильный, очень сильный состав.
– Я вот их всех знаю. По сборной, по разным сборным. Хороший соперник, все поэтому.
– После первого матча вы сказали «если некоторые вещи не изменятся, у нас нет шансов». Удалось ли изменить эти вещи?
– Что после первого матча было, забыли уже. Сейчас уже к четвертому готовимся, - передает слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.
За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный гол на счету Дениса Казионова.
После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Металлург Мг - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0). Казионов Д. (Ли, Калетник), 39:53 (1:1). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 92:45 (2:1).
Место и дата
12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция