Илья Воробьев: Что после первого матча было, забыли уже. Сейчас к четвертому готовимся

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против СКА (1:2 2ОТ).

– Хорошая игра, у нас в Магнитогорске уже полвторого ночи. Ребята бились, все отдали.



– Второй матч подряд катастрофическое соотношение бросков в первом периоде. Ставите перед своими задачу терпеть или соперник вам не дает играть?

– А вы состав соперника смотрели? Так, на всякий случай. Знаете, не знаете его?





– Сильный, очень сильный состав.

– Я вот их всех знаю. По сборной, по разным сборным. Хороший соперник, все поэтому.



– После первого матча вы сказали «если некоторые вещи не изменятся, у нас нет шансов». Удалось ли изменить эти вещи?

– Что после первого матча было, забыли уже. Сейчас уже к четвертому готовимся, - передает слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.

За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный гол на счету Дениса Казионова.

После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.