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Шайба Дадонова принесла СКА победу над «Металлургом», армейцы вышли вперед в серии

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.

За армейцев отличились Андрей Зубарев, забросивший шайбу с центра площадки, а также Евгений Дадонов, чья шайба на 93-й минуте стала победной. В составе гостей единственный гол на счету Дениса Казионова.

После этой игры счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующая встреча пройдет 14 апреля в Петербурге. Начало матча в 19:30, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Матч

СКА - Металлург Мг - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Зубарев (Зуб, Широков), 24:54 (1:0). Казионов Д. (Ли, Калетник), 39:53 (1:1). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 92:45 (2:1).

Место и дата

12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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