Марк Бартра: Спасибо за поддержку, мне гораздо лучше

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, получивший травму руки после взрывов у автобуса команды перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако», рассказал о своем состоянии.

«Привет всем! Как видите, мне гораздо лучше. Спасибо всем за поддержку! Всеми силами за партнеров по команде, болельщиков и «Боруссию» в сегодняшнем матче против «Монако», – написал испанский футболист на своей странице в Twitter.

Hello! As you can see I am doing much better. Thanks for all your messages! All my strength to my team mates, fans and to @BVB for tonight!