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СКА – «Металлург» Мг. Состав магнитогорского клуба не претерпел изменений

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Магнитогорский «Металлург» объявил заявку команды на третий матч финальной серии Кубка Гагарина против СКА.

Ворота будет защищать Василий Кошечкин, запасным голкипером заявлен Илья Самсонов.

Первое звено: Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;

Второе звено: Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Семин;

Третье звено: Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;

Четвертое звено: Дронов, Платонов – Калетник – Денис Казионов, Железков. 

Напомним, третий матч серии пройдет в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

СКА - Металлург Мг

Место и дата

12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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