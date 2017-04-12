СКА – «Металлург» Мг. Состав магнитогорского клуба не претерпел изменений
Магнитогорский «Металлург» объявил заявку команды на третий матч финальной серии Кубка Гагарина против СКА.
Ворота будет защищать Василий Кошечкин, запасным голкипером заявлен Илья Самсонов.
Первое звено: Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Второе звено: Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Семин;
Третье звено: Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;
Четвертое звено: Дронов, Платонов – Калетник – Денис Казионов, Железков.
Напомним, третий матч серии пройдет в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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