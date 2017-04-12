На новом стадионе в Петербурге прошли учения служб МЧС

Стадион на Крестовском острове принял мероприятия по обучению служб обеспечения безопасности.

В учениях приняли участие пожарно-спасательные, аварийные, силовые службы, а также сотрудники служб по ликвидации чрезвычайных происшествий. В мероприятии задействовали 1000 статистов, которые имитировали болельщиков: эвакуирующихся и пострадавших. По сценарию учений на стадионе во время матчей начался пожар и паника среди зрителей.

Напомним, 22 апреля на арене состоится матч чемпионата России «Зенит» - «Урал», который станет первым для петербургского клуба на новом стадионе.