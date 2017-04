Генрих Мхитарян: Выражаю поддержку «Боруссии» и болельщикам, скорейшего выздоровления Бартре

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян, который ныне защищает цвета «Манчестер Юнайтед», выразил поддержку немецкому клубу в связи со вчерашним терактом, в результате которого пострадал защитник «шмелей» Марк Бартра.

«Глубоко потрясен вчерашними взрывами в Дортмунде. Выражаю поддержку «Боруссии» и болельщикам, скорейшего выздоровления Бартре», – написал игрок сборной Армении на своей странице в Twitter.

Deeply shocked by the explosions last night in Dortmund. Sending my support to @BVB , the fans & wishing a speedy recovery to @MarcBartra pic.twitter.com/KZZx8MKG0J