Генрих Мхитарян: Выражаю поддержку «Боруссии» и болельщикам, скорейшего выздоровления Бартре
Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян, который ныне защищает цвета «Манчестер Юнайтед», выразил поддержку немецкому клубу в связи со вчерашним терактом, в результате которого пострадал защитник «шмелей» Марк Бартра.
«Глубоко потрясен вчерашними взрывами в Дортмунде. Выражаю поддержку «Боруссии» и болельщикам, скорейшего выздоровления Бартре», – написал игрок сборной Армении на своей странице в Twitter.
Deeply shocked by the explosions last night in Dortmund. Sending my support to @BVB , the fans & wishing a speedy recovery to @MarcBartra pic.twitter.com/KZZx8MKG0J— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 12 апреля 2017 г.
Отметим, что матч «Боруссии» и «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов был перенесен на сегодня. Игра стартует в 19.45 мск, а «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Марк Бартра: Спасибо за поддержку, мне гораздо лучше
Матч
Состав
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер, Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг
Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва, Моутинью, Мбаппе, Фалькао
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция