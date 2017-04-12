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Генрих Мхитарян: Выражаю поддержку «Боруссии» и болельщикам, скорейшего выздоровления Бартре

Источник:  Twitter.comКомментарии

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян, который ныне защищает цвета «Манчестер Юнайтед», выразил поддержку немецкому клубу в связи со вчерашним терактом, в результате которого пострадал защитник «шмелей» Марк Бартра.

«Глубоко потрясен вчерашними взрывами в Дортмунде. Выражаю поддержку «Боруссии» и болельщикам, скорейшего выздоровления Бартре», – написал игрок сборной Армении на своей странице в Twitter.

Отметим, что матч «Боруссии» и «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов был перенесен на сегодня. Игра стартует в 19.45 мск, а «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Марк Бартра: Спасибо за поддержку, мне гораздо лучше

Матч

Боруссия - Монако

Состав

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер, Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг

Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва, Моутинью, Мбаппе, Фалькао

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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