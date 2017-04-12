Георгий Полтавченко: Все службы обеспечения безопасности должны изучить стадион на Крестовском

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поделился мнением об учениях служб МЧС, прошедших на «Санкт-Петербург Арене».

- На новом стадионе мы провели комплексные учения, это событие в рамках подготовки к Кубку конфедераций. Все службы обеспечения безопасности должны этот объект изучить. Надеюсь, спасателям и сотрудникам МВД не придется заниматься такой работой на стадионе, потому что болельщики будут вести себя приличнее, чем учебные хулиганы. Но такие учения необходимы, чтобы в интересах безопасности зрителей действовать четко, - передает слова Полтавченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 12 апреля стадион на Крестовском острове принял мероприятия по обучению служб обеспечения безопасности.

В учениях приняли участие пожарно-спасательные, аварийные, силовые службы, а также сотрудники служб по ликвидации чрезвычайных происшествий. В мероприятии задействовали 1000 статистов, которые имитировали болельщиков: эвакуирующихся и пострадавших. По сценарию учений на стадионе во время матчей начался пожар и паника среди зрителей.

22 апреля на арене состоится матч чемпионата России «Зенит» - «Урал», который станет первым для петербургского клуба на новом стадионе.