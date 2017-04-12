Судью Мешкова понизили с категории «Про» до категории «А»
Виталий Мешков выведен из категории «Про» и переведен в категорию «А» высшей группы судей, сообщается на сайте «Футбольные арбитры России».
Такое решение принято «в связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства матча чемпионат России по футболу «Крылья Советов» (Самара) - «Амкар» (Пермь)».
Напомним, встреча 22-го тура, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась вничью - 2:2.
Также из категории Pro в категорию A «в связи с систематическими грубыми ошибками» переведен ассистент Мешкова Ринат Деушев.
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