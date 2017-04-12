Мутко проведет совещание на «Казань Арене»

Владимир Маркин: Меры безопасности на ЧМ-2018 будут касаться не только фанатов, но и команд

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин рассказал о мерах безопасности на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.