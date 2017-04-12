Мутко проведет совещание на «Казань Арене»
Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу Оргкомитета «Россия-2018», заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко прибудет в Казань с рабочим визитом.
Согласно источнику, Мутко, который также является президентом РФС, проведет совещание на стадионе «Казань Арена» по вопросам подготовки и проведения тестовых мероприятий Кубка конфедераций.
Ранее стало известно, что два матча «Рубина» в РФПЛ (с ЦСКА и «Уфой» на «Казань Арене») станут тестовыми играми для подготовки арены к Кубку конфедераций, который состоится этим летом в России.
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