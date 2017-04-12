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Маттиа Де Шильо: «Интер» и «Милан» ведут борьбу за еврокубки, нас ждет очень напряженный матч

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Интером» в 32-м туре серии А.

Напомним, игра между командами состоится 15 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца».

«Для меня, как и для всех болельщиков «Милана», дерби с «Интером» – один из важнейших матчей сезона. Эта игра не зависит от положения команд в турнирной таблице.

Мы не можем выйти на поле, думая о победителе, поскольку это не позволит нам сконцентрироваться на матче. Наша единственная цель – три очка. Учитывая положение наших клубов, встреча будет напряженной, поскольку обе команды ведут борьбу за выход в еврокубки», – цитирует защитника «россонери» Football Italia.

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