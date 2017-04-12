Антонио Кандрева: Мурашки пробежали по всему телу, когда я впервые сыграл в миланском дерби

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева дал комментарий перед дерби с «Миланом» в 32-м туре серии а, которое состоится 15 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца».

«Уверен, мы способны добиться большего. На старте сезона нам было тяжело, но «Интер» проявил характер. Считаю, что мы должны закончить сезон в верхней части турнирной таблицы.

Что касается матча с «Миланом», то эта игра, которую ждут болельщики. Это один из самых больших матчей сезона. Все понимают, насколько важна победа. Когда я впервые сыграл в миланском дерби, у меня мурашки пробежали по всему телу. Думаю, я испытаю те же эмоции и в эту субботу», – цитирует Кандреву Football Italia.

Отметим, что в «Интер» хавбек перебрался минувшим летом из «Лацио».

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