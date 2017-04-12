Межведомственная комиссия одобрила проведение в России мужского Кубка мира-2023
Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований одобрила инициативу о проведение в стране мужского Кубка мира 2023 года по баскетболу, сообщает RT со ссылкой на РФБ.
В качестве городов-претендентов на проведение матчей турнира будут рассмотрены Москва, Петербург и Казань.
Напомним, мужские чемпионаты мира по баскетболу ранее никогда не проводились в России.
Место проведения Кубка мира-2023 будет определено в декабре 2017 года.
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