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Межведомственная комиссия одобрила проведение в России мужского Кубка мира-2023

Источник:  RT на русскомКомментарии

Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований одобрила инициативу о проведение в стране мужского Кубка мира 2023 года по баскетболу, сообщает RT со ссылкой на РФБ.

В качестве городов-претендентов на проведение матчей турнира будут рассмотрены Москва, Петербург и Казань.

Напомним, мужские чемпионаты мира по баскетболу ранее никогда не проводились в России.

Место проведения Кубка мира-2023 будет определено в декабре 2017 года.

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